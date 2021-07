Fredy Guarín rompe el silencio: confirmó su decisión con Millonarios

Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente, Fredy Guarín habló de su presente deportivo y, a través de una 'live' en Instagram, confirmó la decisión que tomó sobre su futuro en Millonarios.

El mediocampista, mundialista con la Selección Colombia, se encuentra en Cartagena disfrutando las vacaciones y fue desde allí que anunció que terminó su contrato con el equipo embajador, asegurando que pronto dará a conocer las razones ya que los hinchas merecen saberlo.



"En su momento voy a hablar, les voy a explicar porque si algo tengo es sinceridad y la verdad es que se lo merecen. Soy hincha a morir, me vi los partidos, acompañé a la banda. En su momento voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos, son personales, Millonarios no tiene nada que ver, simplemente personales, pero bueno, en su momento lo hablaré y les explicaré. Es mejor estar bien que estar mal, estar para dar el 100% es fundamental para mí. En el momento que sentí que no estaba al cien, tomé la decisión. Soy hincha. Tengo los huevos, desde afuera, como lo hice toda mi carrera y mi vida, voy a hacerle fuerza a mi equipo"

Asimismo, Fredy, quien brilló en Inter de Milan, Boca Juniors, entre otros, se refirió a los comentarios en su contra y dejó claro que nunca ha consumido sustancias, como muchos dicen.



"Esos que comentan que yo meto sustancias, si algo voy en contra es de eso. Veo que hablan mucha mierda por ahí y que están totalmente equivocados. Que Dios bendiga sus palabras porque hice 20 años de mi carrera y nunca llegué a tocar esas huevonadas, entonces, esos que hablan esa barbaridades, Dios bendiga sus palabras", finalizó.