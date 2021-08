¿Se viene otro round en juzgados? Sigue pelea entre Rincón y Henao

Fredy Rincón y Juan Carlos Henao no olvidaron nunca sus diferencias del pasado y ahora podrían revivirlas y volver a encontrarse en un juzgado.

Vale recordar que la disputa entre los históricos del fútbol colombiano se remonta al 2006, cuando presuntamente el club Santos de Brasil le envió al arquero 110 mil dólares con Rincón, dinero que no habría sido entregado.



Henao denunció a Rincón en 2017 pro esos hechos, pero en 2019 el caso precluyó, lo cual favoreció al exdelantero.



Dos años después, ha sido Rincón quien ha anunciado que revivirá el proceso: "ahora voy a ley a demandar a Juan Carlos Henao y su abogado por haber dañado mi imagen diciéndome ladrón y nunca sacaron las pruebas", dijo, en declaraciones al programa 'Deporte sin tapujos'.



"Es tan ingenuo este muchacho que su plata todavía la tiene en Brasil y quiere cobrarme plata que no le debo... Esa es la diferencia entre él y yo", añadió Rincón, quien detalló que está muy dolido por las acusaciones de las que fue víctima.



"Vamos a ver cómo la ponemos, él me perjudicó, ahora va tener que enfrentar el problema y a ver cómo nos toca", concluyó el exatacante, en tono amenazante. Un nuevo proceso podría volver a abrirse pronto.