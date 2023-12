Adiós campeón: Freddy Hinestroza se despidió del Junior

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2023-II y aunque su décimo título fue muy criticado por la falta de irregularidad que presentó en todo el torneo, el técnico Arturo Reyes logró potenciar a toda una plantilla para lograr la hazaña.

Sin embargo, la euforia por el título está terminando y el club ya empieza a barajar opciones de cara a retener el trofeo en 2024 y ya un campeón ha confirmado que no seguirá.



Freddy Hinestroza era uno de los que había recibido la carta de no renovación, pero faltaba la confirmación y el mismo jugador fue el encargado de informar que terminó la etapa de 5 años vistiendo la camiseta del Junior.



“Familia juniorista, hoy quiero darles las gracias por estos 5 años vividos con buenos y malos momentos. Por arropar a mi familia la cual quedarán por siempre ya que nacieron mis dos amores en esta linda ciudad. Me admiro porque cada gota de sudor con esta camisa siempre fue con honestidad estando bien o estando mal, siempre entregué todo de mí en cada entrenamiento y en cada partido", mencionó Hinestroza en su red social de Instagram.



Pese a que no confirmó en qué equipo jugará en 2024, se habla de la posilibidad de llegar al América o Santa Fe, pero aún no hay nada definido y habrá que esperar qué decisión final toma Hinestroza con respecto a los nuevos retos como futbolista profesional.



Durante estos cinco años jugando en Junior, Hinestroza jugó 214 partidos, logró anotar 18 goles y sumó dos títulos de Liga. Además, consiguió ser convocado a la Selección Colombia.