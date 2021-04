Fredy Guarín, contra el tiempo: no volvería este torneo, ¿ni el otro?

Hay paciencia, hay comprensión, hay empatía y solidaridad. Pero cada vez hay menos tiempo para ver a Fredy Guarín de regreso a las canchas, al menos en este semestre.

El asunto es claro: el mediocampista requirió de tres meses para nivelar su peso y ponerse físicamente a tono cuando apareció el problema personal que terminó en su detención por parte de la policía en Medellín. En ese punto, según explicó él mismo, no había llegado todavía al tope atlético que estaba buscando.



Ahora, cuando queda mes y medio para el final de la Liga Betplay y lleva, al menos dos semanas y media sin entrenarse, lo que es un innegable retroceso en el proceso, parece poco probable que los tiempos le den para regresar a tiempo, si es que Millonarios llega a esa instancia final.



El periodista Diego Rueda asegura que no volverá en definitiva este semestre y que es poco probable que lo haga para el segundo semestre, lo que supone una gran decepción para el elenco azul, que hizo un gran esfuerzo por tenerlo en sus filas.

FUTBOLRED indagó y confirmó que, actualmente, Guarín no cumple ningún plan de trabajo físico o sicológico coordinado por Millonarios y que se le ha dado absoluta libertad para que resuelva sus asuntos personales antes sentarse a hablar del futuro. Está en su casa, lejos de todos los comentarios y es lo único oficial.



No hay presión y tampoco luces sobre el futuro, al menos de manera oficial. Eso sí, los salarios y las obligaciones contractuales siguen corriendo desde enero, sin interrupción.



Es bueno saberse clasificado a pesar de todo el ruido que generó el tema Guarín en el club, pero habría que saber si, para lo que falta, estará disponible o no. Las decisiones definitivas no deberían seguir alargándose, aunque pasen por una abrupta despedida, que en todo caso, no tendría nada que ver con Millonarios. Las personas pasan, las instituciones quedan...