Figura de Santa Fe aclaró escándalo con Méndez por supuesta renuncia

Vuelve la tormenta en la interna de Independiente Santa Fe. Este viernes, un día después de la confirmación de Alfredo Arias como nuevo entrenador, estalló un escándalo por la supuesta renuncia de un referente del club.



Versiones de prensa aseguraron en horas de la tarde que Francisco Meza habría renunciado al cuadro cardenal debido a que se le fue negado un viaje a México por cuestiones personales. Lo anterior debido a que el mismo Arias solicitó contar con la nómina completa para saber qué futbolistas continúan.



Ante la negativa, el rumor de la posible renuncia del barranquillero fue creciendo cada vez más...

Pues bien, horas después, el señalado habló en el ‘VBAR’ de Caracol Radio para dar claridad al tema y de paso apuntó que Eduardo Méndez, presidente del equipo, “entendió mal”.



“Hasta el momento tengo contrato con Santa Fe. Lo que se dice de mi renuncia, yo no la he pasado al club, como se dice por ahí... Es una locura eso, no sé cómo lo interpretaron... Yo sigo entrenando con el equipo”, expresó en un primer momento.



Después, aclaró las razones para solicitar el permiso para su viaje: “Lo que hablé ese día fue que necesitaba ir a México el siguiente mes porque tengo un tema personal y por la residencia. Tengo que entrar a México. Yo estaba hablando con él (Méndez) desde ya para que cuando hubiera un espacio el siguiente mes, pudiera viajar”.



“Él me dijo que pasara la solicitud por escrito y listo. No me dijo SÍ, no me dijo NO. Nada más me respondió eso. Eso fue lo que hablamos”, concluyó.



Ahora, todo se complicó debido a que, en sus palabras, el presidente cardenal “entendió mal” y “fue el que dijo” lo de su supuesta salida de la institución. Palabras más palabras menos, ‘echó al agua’ al dirigente.