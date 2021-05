Francisco Delgado: 'Santa Fe jugando en amplitud es peligroso'

Uno de los jugadores que hizo parte y dio los primeros pasos para el renacer del león en este siglo es Francisco Delgado, que tuvo paso en el cuadro bogotano durante 11 años, disputando 215 con la camiseta cardenal.



Delgado habló con Futbolred acerca de lo que puede llegar a ser el duelo de vuelta de Santa Fe ante Junior, por los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor.



¿Cómo ha visto a Santa Fe en estos duelos de Liga y Copa?



Trata de luchar, se para bien, tiene una idea clara de juego. En Libertadores hizo buenos juegos, le hace falta de definición en el último tercio de cancha. Esperemos que ante Junior los delanteros o extremos finalicen las acciones que crea Santa Fe





¿En qué ha fallado Santa Fe? Más allá de la definición de opciones que tanto le ha costado y teniendo en cuenta que los delanteros no andan en racha



Santa Fe genera muy buenas opciones, en la generación produce acciones, falta esa estocada, poder finalizar y tener esa efectividad que hace falta. En los últimos partidos se ha cerrado el arco, pero la idea y los jugadores llegadores desde la zona de volantes (Giraldo, Velásquez) y atrás tienen gol. El éxito del duelo de mañana está en que los generadores de fútbol puedan finalizar las opciones.



¿Debe salir Santa Fe a someter a Junior desde el primer minuto?



Santa Fe debe ser inteligente, debe hacerse de la pelota, esa es la idea del equipo y buscar espacios, aprovechar la movilidad de Arias, Giraldo y los extremos, que esto se vea reflejado en el terreno. Hay que hacer mover al rival en amplitud para generar profundidad. Será difícil y santa fe debe buscar el partido, salir a proponer inteligentemente, son 90 minutos. Santa Fe debe tener mucha paciencia, el rival sabe contragolpear con sus extremos y que generan mucho peligro, con Borja, Hinestroza y demás tienen gol. Hay que ser inteligentes, es un rival peligroso, pero se puede generar y concretar.



¿Cuáles son los puntos débiles de Junior y dónde cree que deja espacios?



Hay que analizar cómo se para. Cuando no juega Viafara, la banda derecha es vulnerable, hay que parar jugadores rápidos para generar amplitud y tirar centros. Ramos es un jugador que va bien arriba y gana en esa zona para generar peligro. Cuando se juega en amplitud para buscar profundidad, Santa Fe es peligroso. Ojala que Santa Fe tenga una buena tarde.



¿Cómo manejar el cansancio físico a estas alturas del campeonato?



Aparte de eso, juega en contra el no estar en Bogotá, era un punto a favor para Santa Fe, pero llega con las piernas más frescas, a Junior le ha tocado un itinerario complejo de viaje. Los dos rivales se conocen, será un duelo complicado. Al pitar el inicio, eso quedará olvidado.