Kevin Mier no se guardó nada con Cristian Zapata: fuerte reclamo

Atlético Nacional salió derrotado en el estadio El Campín a manos de Millonarios y de nuevo, los verdolagas sufrieron al vigente campeón de Colombia, quien ya les tiene la medida cada vez que se enfrentan.





Los dirigidos por William Amaral no tuvieron un buen partido, debido a que comenzaron sufriendo la expulsión de Juan Felipe Aguirre y a Cristian Zapata le tocó remar solo en la zona defensiva.



Precisamente, el nivel de Cristian Zapata contra Millonarios no fue claro y fue el gran criticado en la derrota en El Campín. El defensor no estuvo coordinado y en una jugada al minuto 65, se desconcentró, pero el arquero Kevin Mier llegó como salvador.



Luego de ese error que tuvo Zapata, Mier le recriminó por tener esa desconcentración y no paró de decirle cosas, mientras que Álvaro Angulo también se ve cómo le reclama por ese fallo defensivo.





​Ahora, habrá que esperar si para el próximo partido de Liga contra Águilas Doradas el técnico William Amaral decide dejar de un lado a Cristian Zapata, aunque ante la ausencia de Aguirre, lo más probable es que lo mantenga.