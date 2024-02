Entre chiste y chiste: penoso detalle en sala de prensa de Liga

Una de las grandes sorpresas de la fecha 6 en Liga Betplay I 2024 fue la victoria, sin discusión, de Fortaleza contra Junior por 2-0, con goles de Brayan Ceballos (autogol) y Nicolás Rodríguez.

El campeón vigente sufrió como condenado en el estadio Metropolitano de Techo, al que se presentó con una nómina mixta pero con ilustres nombres, aunque no llegó nunca a poner en duda el triunfo de los bogotanos.

​

​Fortaleza fue atrevido desde el arranque, logró ventaja en el marcador, la defendió cuando tuvo que hacerlo pero le jugó de igual a igual a un equipo con el doble de recursos, que nunca encontró caminos libres gracias a un trabajo disciplinado de marca en todo el campo.

​

Lo cierto es que, más allá del dolor de la hinchada barranquillera, que acompañó en gran número a su equipo, quedó una queja en el tema que denunció el propio Fortaleza, pues entre chiste y chiste dejó claro que faltan garantías en el tema logístico en algunos estadios del país.

​

En sus redes sociales el club compartió una imagen de la rueda de prensa del técnico de Junior, Arturo Reyes, en el partido contra Alianza en Valledupar, en la que se ve la improvisación: la valla publicitaria que se ubica detrás del DT está apoyada en dos sillas rimax, no solo muy desgastadas sino visiblemente sucias. El lugar donde tuvo que sentarse el entrenador tampoco lucía en las mejores condiciones. Así lo compartió el local:

En este momento damos inicio a la rueda de prensa pic.twitter.com/zosECoPQlv — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) February 11, 2024

Decenas de comentarios se pueden leer en la publicación, algunos con chistes, muy en el tono del equipo, sobre la advertencia para que no pierdan la humildad, pero otros lamentando que no haya condiciones mínimas en una rueda de prensa en la primera división. ¿De quién es el error? Fortaleza no pierde ocasión...