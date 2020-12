La lucha de dos referentes de Santa Fe por ser titulares en la final

Independiente Santa Fe espera definir a su favor el partido de este domingo en el Pascual Guerrero, en el que enfrentará a América de Cali en el juego de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2020. El cardenal ha sido el mejor equipo del año según la tabla de reclasificación, así que espera ratificar su gran campaña en los 180 minutos de la disputa del título contra los escarlatas.

El entrenador Harold Rivera tuvo una semana para recuperar a sus jugadores y llevar a Cali a lo mejor de su plantel. El único descartado desde hace días es Jonathan Herrera, quien venía jugando como lateral izquierdo y tiene una lesión que no lo dejará jugar más este año. Para colmo, el otro lateral izquierdo, Dairon Mosquera, tuvo un problema muscular en la semifinal contra La Equidad, que no lo deja llegar para este primer juego de la final; por eso no viajó a la capital vallecaucana. Es así que Dixon Rentería será el lateral zurdo de Santa Fe.



El que sí se recuperó y seguramente será inicialista será Leandro Castellanos, aunque le harán una prueba final antes del partido para saber si llega en óptimas condiciones para competir. En cualquier caso, los porteros Omar Rodríguez y Juan Daniel Espitia también están convocados.



En defensa estarían Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios y Dixon Rentería; en ataque solo estará en punta Jorge Luis Ramos, y por detrás de él, una línea de cinco volantes, dos de marca y tres de avanzada.



Justamente, es en el mediocampo donde Harold Rivera tendría la única duda de su nómina inicialista. Si bien estarán Daniel Giraldo y Andrés Pérez en la contención, dos referentes cardenales se pelearán por un puesto dentro de los once titulares.



Y es que entre los tres mediocampistas de ataque, uno sobrará: entrenaron primero con una línea con Fabián Sambueza, John Velásquez y Kelvin Osorio, siendo novedad el argentino, quien pagó una fecha de sanción contra Equidad y vuelve para la final. Otra posibilidad es que Luis Manuel Seijas tome el puesto de Sambueza. Aunque es casi seguro que irá el argentino, solo hasta una hora antes del primer juego de la final se confirmará si juega el ‘Chino’ o el venezolano.