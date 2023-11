Consulte todos los partidos: programación oficial de cuadrangulares

Una apasionante definición tendrá la Liga Betplay II 2023, con dos grupos de realidades distintas y uno, llamado 'el de la muerte', que promete muchas emociones.

Así quedaron los grupos tras el sorteo:



Grupo A

Águilas Doradas

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

Deportivo Cali



Grupo B

Independiente Medellín

América de Cali

Atlético Nacional

Millonarios



¿Cuándo se enfrentarán? Tome nota aquí de todos los partidos, según la programación oficial de Dimayor:



Fecha 1: Noviembre 11 y 12



Tolima vs. Junior

Cali vs. Águilas Doradas

Nacional vs. Millonarios

América vs. Medellín



Fecha 2: Noviembre 18 y 19



Águilas Doradas vs. Tolima

Junior vs. Cali

Medellín vs. Nacional

Millonarios vs. América



Fecha 3: Noviembre 25 y 26



Tolima vs. Cali

Junior vs. Águilas Doradas

Nacional vs. América

Millonarios vs. Medellín



Fecha 4: Noviembre 29 y 30



Cali vs. Tolima

Águilas Doradas vs. Junior

América vs. Nacional

Medellín vs. Millonarios



Fecha 5: Diciembre 2 y 3



Tolima vs. Águilas Doradas

Cali vs. Junior

Nacional vs. Medellín

América vs. Millonarios



Fecha 6: Diciembre 6



Junior vs. Tolima

Águilas Doradas vs. Cali

Millonarios vs. Nacional

Medellín vs. América



Vale recordar que la final está programada para el 10 de diciembre el partido de ida y para el 13 de diciembre el duelo de vuelta.