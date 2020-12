Palpita la final: ‘América tiene muchas debilidades’, Kelvin Osorio

El volante caqueteño de 27 años, Kelvin Osorio, es una de las gratas sorpresas en el campeonato de 2020. Fue determinante en varios compromisos de Santa Fe, camino a la final de Liga Betplay, en la que ha conseguido jugar 23 partidos, marcar 3 goles y aportar con 2 asistencias. El jugador confirmó en las últimas horas que el cardenal hizo efectiva la opción de compra y seguirá en la institución para 2021.

En diálogo con el Vbar de Caracol Radio, el mediocampista de Santa Fe confirmó que el club hizo efectiva la opción de compra a Patriotas, del que llegó para este 2020. Habló de la final y de la convicción que hay en la interna cardenal de poder remontar en casa.



“Sería muy bonito y redondo hacer un puntaje durante el campeonato y terminarlo levantando la copa. Eso va a pasar, no lo estamos dudando. Estamos trabajando y en eso creemos”, destacó Osorio. Y es que en Santa Fe no piensan en tres, sino en cuatro goles. Con esa mentalidad han venido trabajando durante la semana.



El volante zurdo que pasó por Deportivo Cali, Cortuluá y Pasto, fue respetuoso del rival y aunque reconoció las virtudes escarlatas, también se refirió a las debilidades; sobre ellas están trabajando a fin de hacer daño.



“La virtud es que tienen jugadores que en el contragolpe son muy fuertes, y sabemos de individualidades más que todo por las bandas. Hay que contrarrestar esa parte. América no es como lo han plasmado muchas personas, también es un equipo con muchas debilidades y tenemos que aprovechar eso, los espacios en la parte de atrás. Lo que creamos, hay que ser efectivos”, concluyó.



La gran final del fútbol colombiano será este domingo a partir de las 6:00 pm. América, que marcó tres en la ida, arribará a Bogotá en horas de la tarde.