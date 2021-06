¿Una figura que no tenían en sus cuentas? Elogian a Vargas en la final

Christian Vargas llegó a Millonarios en 2020, después de destacarse en el arco de Atlético Bucaramanga. Su pasado en Nacional llevó a que su llegada fuera resistida por la afición, pero con el pasar del tiempo se ha convertido en una de las figuras del elenco azul. De a poco, le ganó la titularidad de Juan Moreno, y hoy por hoy, con una labor silenciosa, ha sido determinante en el camino a la final.



Jhonny Ramírez, campeón con Millonarios en la Liga 2012, no dudó en elogiarlo tras el juego de ida frente a Deportes Tolima.

"Me declaro admirador y me identifico con Christian Vargas por su valentía, a punta de carácter, personalidad y huevos le cerró la boca a muchos que no le perdonaban su pasado. El domingo puede terminar siendo un ejemplo para muchos. Felicitaciones", publicó el exfutbolista en su cuenta de twitter.



El próximo domingo (3:00 pm) se jugará la vuelta en El Campín y Vargas, como arquero titular en Millonarios, podría conquistar el decimocuarto título en su carrera. Todos los anteriores los consiguió en ocho años con los verdes y algunos sin ser tan protagonista. Ahora, con el embajador, tiene la oportunidad de estampar su nombre en la historia del club.