John Charria: ‘Tolima es protagonista y debe estar entre los grandes’

Deportes Tolima está a 180 minutos de hacer historia, llegando a una nueva final del fútbol profesional colombiano. En este caso, el rival será el Deportivo Cali, que buscará revancha de aquel campeonato perdido en el 2003 contra el cuadro vinotinto.



Uno de los protagonistas de esa final fue Jhon Charria, que es uno de los anotadores históricos del Deportes Tolima. El exjugador habló con Futbolred sobre lo que será el primer duelo en el estadio de Palmaseca.



Paso a la final y las claves del cuadro de Hernán Torres: la verdad lo esperaba porque es un equipo que en todo el año y los últimos campeonatos ha sido protagonista. La madurez de los jugadores les dio todo para pasar a la final. Es un equipo muy serio. Conozco a Hernán, a Prince y se basan su juego en el orden y la disciplina, eso se nota en la cancha. Creo que es bien merecido.



La entrada del Cali a las finales: el Cali entró en buen nivel a las finales, tienen jugadores importantes. Va a ser parejo. Son estilos diferentes, pero será muy equilibrada la final. Tolima debe cuidarse del desempeño de Teo, Preciado y Vásquez. Son tres jugadores claves. Al frente hay un rival de muchos pergaminos.



Es una final dónde hay que poner todo. Los dos estarán predispuestos a ver qué tiene el otro, pero, tienen que saber que el Tolima tiene con qué, se ha ganado el respeto, es el actual campeón y los muchachos quieren hacer historia. En ese sentido, Tolima es fuerte por las bandas, me parece que tratará de hacer lo mismo y esperamos ver una linda final.



Tolima como equipo grande: me parece que es un equipo que siempre es protagonista, debe estar entre los más grandes. Lógicamente le hacen falta títulos, porque eso identifica a los clubes con más historia. Pero tiene todos los argumentos de un club grande, ese trabajo, esa continuidad, la solidez que los caracteriza. Solo falta que todo el mundo lo de como un grande. En el ámbito futbolístico sabemos que es así, todo mundo sabe qué es jugar contra el Tolima



Recuerdo de la final del 2003: hace días hablando con un compañero, había cinco jugadores del Cali prestados al Tolima. Se habló mucho por el morbo. Pero estaba el desempeño de cada uno de nosotros y ese deseo de hacer historia, fue muy complicado. Ese Cali fue el mejor del torneo, era una banda impresionante, pero que con trabajo, orden, logramos sacar ese empate para ir a los penaltis.



Vivencia con el senador Camargo: recuerdo una anécdota, al momento de quedar campeones. Nos sorprendimos con el senador. Todos sabíamos cómo era él. Tenía un vuelo chárter ya preparado para regresar a Ibagué, quedamos impactados y mirándonos, eso no se había visto allá. El avión con el nombre del Tolima, los asientos con el escudo fue algo nos sorprendió mucho.



Sergio Cortés

@seracoca_95

Redacción Futbolred