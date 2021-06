¿Final de Liga Betplay con público? Buscan el sí del Gobierno Nacional

El próximo jueves, a partir de las 8:00 pm, empezará a rodar el balón en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en la final de ida de Liga Betplay 2021-I entre Deportes Tolima y Millonarios. El Alcalde de la ciudad está buscando que el Gobierno Nacional le apruebe el ingreso de público, ¿lo conseguirá?



Y es que desde marzo de 2020, cuando la pandemia llevó a que los equipos disputaran sus partidos a puerta cerrada, el campeonato colombiano no ha tenido público en sus tribunas. Ibagué quiere que en la final de ida asistan hinchas, teniendo como referencia el partido de la Selección Colombia por Eliminatoria en Barranquilla, en donde se permitió un porcentaje del aforo del Metropolitano.

Según información que maneja la prensa en Ibagué, el alcalde Andrés Hurtado, solicitó ingreso de público al Murillo Toro. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, será el que se encargue de dar el aval o en su defecto, decirle NO a la final que estiman con un 25% de aforo.



El periodista Alejandro Pino Calad destacó que "pidió permiso para abrir el estadio pero no hay una respuesta oficial. Seguramente va a ser no. No se puede abrir el estadio si la ocupación UCI supera el 75%, pero Ibagué está por el 96%. No solo pidió permiso, también le dijo a Deportes Tolima que ellos pagarían toda la boletería".