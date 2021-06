Final de Liga entre Millonarios vs Tolima tiene árbitro y VAR definido

Carlos Ortega, árbitro FIFA 2021, será el encargado de dirigir en la gran final del fútbol colombiano entre Millonarios y Deportes Tolima el próximo domingo, en el estadio El Campín. El bolivarense, que contará con asesoría VAR del huilense John Perdomo, dirigó la ida entre América y Santa Fe, en la final de Liga 2020. Es uno de los árbitros con mejor presente en el FPC.

Terna arbitral para la final Millonarios vs Tolima



Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Wilmar Navarro – Santander

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Ricardo García – Santander

Observador VAR: Wilson Lamouroux – Federación