Chunga, sin falsa modestia en la final: 'si hubiese estado algo pasa'

José Luis Chunga hizo la fila por años detrás de Sebastián Viera. Y fue solo hasta que salió del club tiburón que mostró su real dimensión en el FPC, a un nivel que inclusive lo ha llevado a Selección Colombia.

Infortunadamente, justo cuando venía siendo figura e su actual equipo, Independiente Medellín, vino una lesión que lo privó de jugar la gran final, que ganó Atlético Junior.



En el Vbar, de Caracol Radio, coincidió con Viera, quien le preguntó sin titubeos: "¿Si hubieras tapado la final, hubiera sido el mismo resultado o no?".



Chunga, sin falsa modestia, le respondió de frente: “Capaz que hubiésemos quedado campeón”, dijo entre risas.



“Yo te puedo decir eso porque tú me lo estás preguntando. A mí me hicieron esa pregunta al mes que pasó la final y yo dije que ‘Marmo’ (Andrés Mosquera Marmolejo) también tenía la posibilidad de sacar esa responsabilidad adelante, no se dio, se dio para Junior. Dios sabe cómo hace sus cosas. Por ahí la gente dice: ‘no, si hubiera estado Chunga la cosa hubiera sido diferente’. Y uno no sabe. Pero yo te digo acá: si yo hubiese estado, algo pasa”, detalló Chunga.



Al preguntarle cuál penalti cree que hubiera podido atajar para darle al DIM ese título, el portero, quien aún se recupera de esa inoportuna lesión, aseguró: “El del ‘Titi’ (Steven Rodríguez), porque lo tuve como compañero en Alianza, y el de Gabriel (Fuentes), porque lo conozco desde hace rato y sabía que eran jugadores que de pronto podían cambiar estando el penalti ahí. Mira que ‘Tití’ cambió porque él normalmente cobra cruzado fuerte arriba, pero esta vez lo cambió porque ‘Marmo’ lo conocía. Son momentos de tomar decisiones en milésimas de segundo y se marca la diferencia. Pero de pronto podía tapar esos dos penaltis”, expresó Chunga.