César Torres vuelve al ruedo para la Liga 2021-II: firmará este lunes

El vallecaucano César Torres tendrá una nueva experiencia como director técnico de un equipo de primera división en Colombia. Después de estar en Alianza Petrolera y pasar seis meses sabáticos, recibe la responsabilidad de reemplazar a su coterráneo José Alberto Suárez, quien pasó al Envigado.

Su viaje a Montería será este lunes en la mañana, espera dejar todo listo y proceder a la firma del contrato con el presidente del club, Nelson Soto. Como asistente tendrá a Hernando ‘Cocho’ Patiño, quien venía trabajando con la categoría Sub 16 del Deportivo Cali y llega a ocupar el cargo que desempeñó Sergio Herrera durante tres años con Torres. “Voy con ‘Cocho’, hablé con él y lo recomendé porque Sergio Herrera, que trabajaba conmigo, no arregló. ‘Cocho’ tuvo una carrera exitosa, es un buen líder, juicioso, familiar y buen tipo”, afirmó.



Sobre este nuevo reto, el joven estratega dijo que lo toma “ilusionado, con ganas de ir a seguir compitiendo, seguir mostrando el trabajo, es una gran oportunidad porque es un equipo que tiene una buena base, hace poco hizo una buena Liga con el ‘profe’ Alberto (Suárez), voy con muchos deseos de trabajar”.



Acerca del juego ofensivo y la buena campaña que mostró Jaguares en el primer semestre, que incluso tuvo varias fechas entre los primeros ocho, señaló que “esa es la idea, seguir potenciando, seguir alejándonos de este tema del descenso y para buscar puntos hay que atacar, no hay otro camino”.



En cuanto al plantel que encontrará en Jaguares, Torres sostuvo que “hasta ahora el 98% de la nómina sigue, salieron el arquero José Luis Chunga, el volante Marlon Sierra y el delantero Pablo Bueno; cuando firme ya empezaremos a hablar de quiénes vamos a tener en cuenta para los reemplazos”.



Sobre las limitaciones propias que tienen los equipos de menor tradición en el país, expresó que “todo gira desde lo económico, siempre se habla de jugadores buenos, bonitos y baratos. Hay que mirar también la cantera, me dicen que hay muy buenos jugadores, una buena base, le quieren apostar al delantero venezolano José Barragán, que cuenta con buenas referencias. Es llegar y mirar posibilidades para jugar, como está la situación del país hay mucho futbolista que se acomoda en lo económico”.



El entrenador dice estar de acuerdo en que “la estructura de todos los equipos debería de ser con jugadores de la casa, allí buscar la misma renovación y económicamente va a haber un beneficio”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces