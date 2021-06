¿Otra negociación fallida? Yeison Guzmán podría no llegar al Junior

La novela de Yeison Guzmán, al parecer, tiene un nuevo capítulo. En las últimas horas se conoció de la posible caída en el fichaje del volante del Envigado al Junior. Todo se trataría de un tema salarial. Cabe recordar que unos días atrás pasó lo mismo con Cruzeiro, de Brasil, que incluso lo anunció como refuerzo, y al final, su fichaje no se dio. Atlético Nacional mantiene su interés por el '10'.

Cuatro días atrás, Envigado informó a través de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con Junior por Guzmán, conservando el 50% de sus derechos económicos. Pese al arreglo entre clubes, el jugador no tendría un arreglo salarial con el tiburón, y una posible vinculación a Nacional, en caso que no se de su llega al rojiblanco, volvió a tomar fuerza. El '10' habría manifestado su deseo de ser verdolaga.



"En este momento está caída la llegada de Yeison Guzman a Junior, a pesar del acuerdo entre clubes con el jugador no se pudo hasta ahora arreglar el contrato", informó el periodista Carlos 'Petiso' Arango, y agregó que: "la brújula al momento de Yeison Guzmán apunta Nacional".



Nuestros Deportes, medio barranquillero, reafirmó dicha información: "aunque Envigado anunció que había llegado a un acuerdo con Junior para la transferencia de Yeison Guzmán, la vinculación del antioqueño al 'Tiburón' aún no se ha cerrado porque todavía no hay arreglo económico entre el futbolista y el club barranquillero".



Cabe recordar que con el anuncio de Guzmán al Junior, el tema de Yesus Cabrera se puso en duda; incluso se habló de la posibilidad de migrar al exterior, tras el posible interés en el fútbol de Turquía y Emiratos Árabes. Sin embargo, el futuro del '10' bicampeón con América de Cali, sigue sin aclararse y ante la duda de Yeison, su negociación con el tiburón podría retomar el rumbo.