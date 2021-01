¿Se retirará en Millonarios? Fernando Uribe responde a la posibilidad

Millonarios cerró sus incorporaciones para el primer semestre del 2021 con un gran fichaje: Fernando Uribe. El delantero, de 33 años, aterrizó en Bogotá para sumarse al cuadro de Alberto Gamero y volver a ser el goleador azul como lo hizo en el 2015.

Justamente, en la antesala de la tercera fecha frente a Once Caldas, Uribe dialogó con ESPN y se refirió a su objetivo con el club en el 2021, asegurando que Millonarios está obligado a ganar, no solo por su llegada y la de Fredy Guarín, sino por la grandeza e historia que tiene el club.



"Millonarios debe asumir el compromiso, esa responsabilidad de ganar, no solo por las contrataciones, sino por lo que significa. Siempre tiene que estar peleando por los primeros puestos, clasificarse y pelear por ganar títulos", dijo.



Asimismo, el goleador se refirió a la posibilidad de finalizar su carrera en el club, explicando que eso dependerá de muchos factores, pero espera jugar mucho tiempo en la institución.



"La hinchada de Millonarios es la mejor del país y lo llevo siempre a donde voy. Retirarme aquí dependerá de varios factores, pero me gustaría estar muchos años aquí", concluyó.



Fernando #Uribe: "#Millonarios debe asumir el compromiso de ganar, no solo por las contrataciones, sino por lo que significa #Millonarios." pic.twitter.com/2VVU7Q8g41 — ESPN Nexo (@NexoESPNco) January 29, 2021