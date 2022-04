Uribe y Giraldo no caben en Millonarios: lectores de FUTBOLRED votaron

Desde que se filtró la posible salida de Daniel Giraldo y Fernando Uribe del Junior de Barranquilla a mitad de año, los hinchas embajadores colmaron las redes sociales con sus opiniones respecto a un posible regreso.



Y es que ambos jugadores fueron determinantes el año pasado en Millonarios, uno como goleador del equipo a lo largo del 2021 y otro como baluarte en la mitad del campo junto a Stiven Vega en el segundo semestre.

Con lo anterior sobre la mesa, en FUTBOLRED le consultamos a nuestros lectores (hinchas del azul o hinchas del fútbol) si verían con buenos ojos un eventual regreso de Uribe y Giraldo.



Para sorpresa de muchos, la gran mayoría no los quiere de vuelta en suelo capitalino... A continuación los resultados:

La primera pregunta respecto al volante y delantero fue la siguiente: ¿Qué debería hacer Millonarios? La opción más votada, con un 45 por ciento de aprobación, fue “No traer a ninguno”. De cerca, con un 31 por ciento, quedó “Traer de regreso a los dos”.



Aunque la mayoría los quiere ‘de lejitos’, otra buena porción de votantes quisiera volverlos a ver bajo la batuta de Alberto Gamero.



Las menos votadas fueron “Traer a Daniel Giraldo” con un 14 por ciento y “Traer a Fernando Uribe” con un 11.



La segunda pregunta se enfocó al caso puntual del goleador de 34 años: “¿Llamar de nuevo a Uribe?” El NO se impuso con un 60 por cientos de los votos, siendo el argumento “se fue mal del equipo y no merece volver” el más apoyado (36 por ciento). Queda en evidencia que al hincha le duele todavía la forma en que el experimentado atacante abandonó el equipo a finales del 2021.



El SÍ obtuvo el 40 por ciento restante. El argumento mayor votado fue “es goleador y Millonarios está sufriendo por falta de goles” (28 por ciento). Algo que es una completa realidad, teniendo en cuenta el flojo presente de Herazo, Jader y Márquez.



Para finalizar, la pregunta apuntó al volante de 29 años: “¿Llamar de nuevo a Giraldo?” Acá la cosa estuvo mucho más pareja. Las respuestas negativas triunfaron con un 53 por ciento, mientras que las positivas obtuvieron un 47 por ciento.



Los primeros se inclinaron por el argumento “mejor invertir en otras posiciones del campo” (36 por ciento) y los segundos apuntaron a que el jugador “reforzará el mediocampo y le dará estabilidad” (35 por ciento).