Decisión de Fernando Uribe sobre su futuro: si no es Millonarios, nada

Fernando Uribe no seguirá en Millonarios para el 2024, así que estuvo reflexionando su futuro y las opciones que tiene para continuar su carrera y su vida. Y en pocas palabras, si no es el embajador, no es nadie.



El delantero, de 35 años, fue autocrítico y contó las lesiones que ha tenido en el último tiempo, que no lo dejaron brillar en Junior de Barranquilla (2022) ni ser importante en su segundo periodos en Millonarios, este año.



Así, desde el partido contra América de Cali en el Pascual Guerrero, en la fecha 5 del Grupo B de los cuadrangulares de Liga BetPlay II, les hizo saber a sus familiares, compañeros y al técnico Alberto Gamero, cuál será su futuro.



Uribe tomó la decisión de retirarse y terminar su carrera, que lo llevó a jugar en Huila, Cortuluá, Pereira, Once Caldas, Chievo Verona (Italia), Atlético Nacional, Toluca (México), además de los brasileños Flamengo y Santos…y claro, Millonarios.



Su propio hermano confirmó la decisión de Fernando, dejándole un emotivo mensaje por la crucial decisión que tomo para el futuro.



La triste noticia también es que Uribe no podrá despedirse de la afición albiazul, pues el técnico Gamero no lo convocó para el partido contra Atlético Nacional, este miércoles en El Campín, por la última fecha del cuadrangular B.