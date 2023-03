¿Costosa victoria azul? Nueva lesión atormenta a delantero y a Gamero

Pasó la euforia de la victoria en Millonarios, la gran exhibición de David Mackalister Silva, la eterna satisfacción de ganarle un clásico a Santa Fe, y quedó una preocupación.

Y es todo por cuenta de un hombre que viene de un año de pesares por culpa de las lesiones y que no ha logrado mantener el nivel que espera en su regreso al equipo azul: Fernando Uribe.



Justo ahora que venía de hacerle gol a Águilas, a Pasto y a Atlético Mineiro en Libertadores, su fantasma de los últimos meses reapareció.



EL propio técnico Alberto Gamero reconoció su preocupación cuando se vio obligado a reemplazarlo en el descanso de la victoria 1-2 contra Santa Fe.



"Cuando le pregunto, decidí que mejor no iba porque no queremos que llegue una lesión mucho más dura. Dios quiera que sea pequeña. Salió con una molestia", explicó.



Por el jugador, que en una de sus celebraciones rompió en llanto y hasta reconoció que había contemplado la idea del retiro, es una prueba más. Para Millonarios, que lo tenía en buen momento justo ahora que su goelador Leonardo Castro está inhabilitado, una ilusión.



Por ahora, la lista de ausencias sigue siendo larga: Juan Pablo Vargas está en la Selección de Costa Rica, Álvaro Montero en la de Selección Colombia, Óscar Cortés en la Sub 20 y Stiven Vega, Leonardo Castro, Omar Bertel y Óscar Vanegas están en la enfermería.