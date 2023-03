Dura confesión de Fernando Uribe en Millonarios: pensó en retirarse

El delantero de Millonarios Fernando Uribe regresó al equipo embajador para la Liga BetPlay 2023-I después de un paso sin mucho éxito en el Junior de Barranquilla, club donde no tuvo mucha regularidad y tomó la decisión de volver al equipo albiazul.

Para nadie es un secreto que Fernando Uribe pasó su mejor época jugando para Millonarios y el mismo jugador confirmó en conferencia de prensa que si no hubiese regresado al equipo embajador, habría pensado la opción de retirarse del fútbol profesional.



“Estaba de vacaciones con mi familia y no estaba tan suelto, no estaba disfrutando tanto ese momento con ellas, pensando, porque tenía muchas cosas en la cabeza, entre esas que, si no se daba la oportunidad aquí, una de las posibilidades reales para mí era dejar de jugar. En ese momento que se da el cierre de mi regreso, ahí empezaron realmente mis vacaciones, empecé a disfrutar”, confesó Fernando Uribe previo al clásico contra Santa Fe.



De igual manera, el delantero dejó claro que siempre le gustó la idea de volver a donde fue feliz y agradeció por tener esa posibilidad de volver al conjunto bogotano.



“Agradecimiento total, con Dios, con la vida, con las personas que se encargaron de hacer posible ese regreso, simplemente agradecer, yo he sido muy feliz aquí las dos veces que he estado y esta tercera la he disfrutado desde el momento que llegué, desde el momento que me di cuenta”.



Finalmente, Fernando Uribe enfatizó en que pese a estar en otro club jugando y estar lejos de la capital, siempre tuvo el contacto con sus compañeros de equipo sin importar en qué lugar estuviese.



“Desde el primer día, tengo compañeros que solamente un año atrás estaba con ellos, tenemos una excelente relación, a pesar de haber estado afuera un año seguíamos en contacto”, mencionó Uribe.



Desde el regreso de Fernando Uribe a Millonarios, el delantero de 35 años ha logrado cuatro partidos de Liga BetPlay, logrando anotar ya dos goles en su cuenta personal. Ahora, espera en el clásico contra Santa Fe volver a marcar y continuar dando alegrías.