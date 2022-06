Fernando Uribe volvió al ojo del huracán previo al Junior vs Millos

Horas antes del duelo frente a Millonarios en la tercera jornada de los cuadrangulares, Junior de Barranquilla dio a conocer su lista de convocados y Fernando Uribe volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

Y es que en la convocatoria de Juan Cruz Real no aparece el goleador pereirano, siendo así su tercera ausencia consecutiva por problemas físicos. Aunque desde el club no han dado razón alguna, extraoficialmente se habla de molestias en la pantorrilla y un supuesto contagio de covid-19.



En este orden de ideas, la hinchada del tiburón explotó de ira pues la institución desembolsó una gran cantidad de dinero para arrebatárselo a Millonarios, pero la relación costo-beneficio es completamente nula. No llega ni a los 800 minutos jugados en la temporada y suma cuatro goles.



La última salida del delantero de 34 años se dio en la primera fecha de los cuadrangulares (22 de mayo), cuando ingresó al minuto 62 en el empate a uno frente a Nacional.



Por otro lado, las críticas también llegaron desde la vereda azul. Su salida del cuadro embajador fue completamente traumática para el hincha, pues se lo veía como un referente y al final se terminó yendo por cuestiones netamente económicas.



Así pues los aficionados aseguraron que tal y como ocurrió en le fecha 13 del todos contra todos (victoria de Millos 1-0 en El Campín), Uribe hizo lo posible para no jugar frente a su exequipo. Situación que curiosamente ocurrió el semestre anterior cuando vistiendo la casaca albiazul no viajó a Medellín para enfrentar a Nacional.



A continuación varias de las críticas:

Uribe cobra todos los 30 jajaj — kick Buttowski (@JuAnGuIllE_2630) June 4, 2022

Jajajajajajajajaja pero qué miedo el que te invade @FUribe20 https://t.co/1fe1uCzaHi — Camilo Manrique (@camilomanriquev) June 4, 2022

Ya debe estar planeando uribe irse a otro equipo — giancarlo vanegas (@gianka33) June 4, 2022

Tremendo paquete chileno resultó ser Fernando Uribe



Que suerte tiene Junior con esos manes — El Padrino (@insolado) June 4, 2022