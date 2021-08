Futuro en Millos, llamado a Selección y mucho más: Uribe se confiesa

A sus 33 años, Fernando Uribe volvió a ser convocado a la Selección Colombia. Su gran presente con Millonarios le sirvió para entrar en la lista de Reinaldo Rueda para el morfocilo que se llevará a cabo en Bogotá en los próximos días, pensando en el juego de Eliminatorias contra Bolivia.

Si bien aún no ha hablado con el cuerpo técnico de la Tricolor, el artillero pereirano sabe que su llamado se debe al buen presente deportivo, pues es consciente que sus goles fueron los que le permiten volver a participar de una concentración con la selección absoluta.



"(Razones de la convocatoria) Por el buen desempeño del semestre anterior y porque soy un jugador que está adaptado a la altura, creo que tener algunos jugadores con esta huella es importante por el tema físico. Yo me imagino que el cuerpo técnico viene haciendo un seguimiento y tuve la bendición de ser llamado", dijo en un diálogo con ESPN.



Y añadió: "Para mí es especial, hay muchos jóvenes. Ser convocado después de tanto tiempo es especial, es satisfactorio como jugador; sacrificio, generación de juego, conexión con los volantes y hacer goles, es lo que puedo darle a la Selección... Debo presentarme el domingo. Todavía no he hablado con nadie".



Millonarios: presente y futuro



Tras ser goleador de la Liga en el semestre anterior, Uribe comenzó con pie derecho la nueva temporada. Su conexión con el plantel le ha permitido volver a brillar en el FPC, y eso, en gran parte, se debe a Alberto Gamero, DT del equipo.



"(Gamero) El conocimiento lo ha llevado a que tenga ideas muy claras y conceptos contundentes. Yo legué y a los 10-15 días ya estaba jugando y entendía lo que él quería de mí. A los jóvenes les da la confianza para que ellos desplieguen toda la capacidad que tienen. Confianza y sabiduría", precisó.



Uribe palpitó el clásico frente a Independiente Santa Fe, duelo que, a pesar de tener realidades distintas, será especial por la rivalidad que hay entre ambos equipos.



"Un clásico es diferente por el ambiente, por la expectativa de los hinchas y ahí no importa la condición en la que venga el rival, hay honor, orgullo y ego del futbolista de siempre querer ganar. Millonarios va a hacer todo lo posible por ganar, por estar más cerca de torneo internacionales, por acercarnos al número que nos clasifique a las finales", señaló en ESPN.



Sobre su futuro en Millonarios, Uribe aseguró que "tengo contrato hasta el 22 de diciembre", manifestando que en esos días se sentara con las directivas para hablar de una futura renovación.