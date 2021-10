El malestar de Uribe con La Equidad y el árbitro tras la derrota

Millonarios registró su segunda derrota consecutiva en la Liga, al caer en casa por 0-1 ante La Equidad, en un partido acalorado, intenso e interrumpido por las constantes faltas y la poca continuidad que dio el árbitro de la contienda.

Uno de los protagonistas de la fría noche capitalina fue Fernando Uribe, líder y goleador del equipo embajador, quien, en la atención a medios, manifestó su inconformidad con el planteamiento y forma de juego de los dirigidos por Alexis García, argumentado que se premió a un equipo que nunca quiso jugar.

"Más que injusto, estamos premiando a un equipo al que nunca le interesó jugar al fútbol. A un equipo que vino desde el minuto 5 a hacer el tiempo, que su arquero se demoraba 15-20 segundos para sacar. Hicieron lo que quisieron cuando la pelota se paró, se tomaron el tiempo que ellos quisieron sin ninguna amonestación por parte del cuerpo arbitral. Seguimos premiando este tipo de fútbol y es una lastima porque queremos que el fútbol colombiano siga evolucionando y creciendo... Se está premiando el 'antifútbol'", dijo el artillero pereirano, que lleva 8 goles en el presente campeonato.

Por otra parte, Alberto Gamero, DT de Millonarios, reconoció que su equipo tuvo algunos errores que hay que corregir, pero también es consciente que sus dirigidos buscaron el resultado durante los 90 minutos de juego.



"Yo lo único que tengo hoy es tristeza y pena con la afición, pero también tengo tranquilidad de lo que hizo hoy el equipo en la cancha. Este es el fútbol, hoy jugamos un partido como lo habíamos pensado, felicitar a Equidad porque se llevó los tres puntos. Hubo errores, ganas, ideas, queda corregir y pensar en el partido contra Tolima", dijo.



Y añadió: "Nosotros estamos metiéndole en la cabeza al jugador de Millonarios que debe entrar a la cancha a jugar, a tomar ritmo, tenemos esa mentalidad de que los partidos tengan buen ritmo, con posesión, buscar el arco contrario. Hoy jugamos en mitad de cancha, Murillo y Vega estuvieron de mediocentro. A pesar de que se perdió, hicimos bien las cosas, el partido que hizo Quiñones fue espectacular, no todo es malo, hubo cosas muy buenas, tenemos que corregir errores. En este partido, la intención del equipo me gustó, es bueno que nosotros mismos sintamos perder un partido de estos, que nos duela".



"Queda uno con bronca porque se trabajó la semana con base a lo que habíamos visto de Equidad, no pudimos abrir el marcador con lo que generamos, pero bueno, esto es de trabajar, Equidad trabajó lo suyo, y ganó el partido", precisó.



Sobre las lesiones, Gamero dijo que Felipe Román salió del terreno por precaución y que Andrés Llinás estaría de regreso en la próxima fecha.



"Llinás, posiblemente está para el domingo. Andrés Felipe Román tuvo una pequeña contractura, no sé si le alcance para el domingo, nos queda terminar estos partidos que quedan y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para después pensar en los cuadrangulares", finalizó.