Salazar habló sobre los sucesos del partido entre Águilas vs Chicó

Mucho ha dado qué hablar el partido por la fecha 18 entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, donde el conjunto antioqueño jugó durante 80 minutos con siete jugadores, debido a los múltiples contagiados por covid-19, sumado a las lesiones. El máximo accionista del conjunto del oriente antioqueño Fernando Salazar habló con los colegas de ESPN Radio Colombia, en donde admitió los errores que hubo en la Dimayor en la norma y además expresó la renuncia a su cargo en el equipo

“Las normas se aprobaron porque en su momento demandaba eso, el error fue que no fuimos modificando, al final cumplimos con el reglamento, que se generó una polémica, por supuesto. Más con un equilibrio deportivo. Pretendíamos preservar la vida de los deportistas y respetemos la integridad deportiva, en las políticas de ‘fair play’. Hasta este punto, he recibido llamadas de colegas de la Dimayor, donde debía haberse aplazado el partido. Al final, es un aprendizaje para no ser ligeros. No me estoy haciendo la víctima, eso lo aprobamos y respetando la norma, nos presentamos. Esperemos que nos unamos para solucionar estas medidas”, indicó Salazar.



Además, “el país conoce hasta el cansancio los argumentos que publicamos para intentar aplazar el partido. El año pasado tuvimos una categoría sub 20 hasta el mes de octubre. ¿Cómo se hace tener más de un año un equipo sin competencia? Yo no quiero hablar de los costos financieros y por responsabilidad empresarial, no pudimos estimar un equipo sin competencia. Tenemos nueve jugadores juveniles registrados, pero solo pudo actuar uno. A mí me da tristeza esos argumentos tan pobres, en teoría íbamos a inscribir 30 jugadores, pero no tuvimos la idea que 23 jugadores no iban a estar con nosotros. Este equipo trata de cumplir con los compromisos y basado en eso, asumimos la responsabilidad”.



Sobre lo que pudo ocurrir en el conjunto ‘dorado’, Fernando declaró que “puede haber cierta responsabilidad, pero no se puede prever que hay 18 jugadores contagiados y a tiempo, siete lesionados. Es un poco de mala fortuna, o de buena, porque en la industria del fútbol hay que ser más rigurosos”.



El dirigente apuntó sobre la gestión de Fernando Jaramillo, quien tenía autonomía para determinar si se aplazaba este partido. “El presidente Jaramillo no tiene una buena asesoría de la gerencia deportiva por parte de Vladimir Cantor. En una asamblea anterior, le entregamos la potestad al presidente que tuviera la autonomía de tomar decisiones. Este equipo no había tenido muchos casos en el tema del covid, algo ocurrió en Barranquilla, yo quería ganar, como siempre- Hubo unas conversaciones anteriores en donde se iba a aplazar el partido, pero nos faltó en recordarle al presidente Jaramillo que podía tomar las determinaciones”.



En lo personal, Salazar comentó que padeció el virus y que renunció como máximo accionista del club, en el que ha estado durante 13 años. “A mí me dio muy duro el covid, casi me internan en una UCI, bajé siete kilos en un mes. Yo no soy el mayor accionista, presenté una renuncia a mi presidente, estoy buscando quien ocupa esta función, estoy cansado. Dentro de toda esta coyuntura, lo único es que la marca se ha disparado. Esta nueva cepa es compleja, hubo cuatro, cinco jugadores que la pasaron muy mal. (Christian) Marrugo y Mateo Puerta, pasaron momentos muy duros, pero están mejorando en su salud y aislados para no ser elementos de contagio”.



Águilas al igual que los equipos de la Liga tendrá este martes pruebas PCR y esperarán los resultados para determinar con cuántos jugadores podrán disputar la última fecha contra Bucaramanga en condición de visitante. Cabe resaltar que Giovanny Martínez terminó lesionado en el juego contra Chicó y solamente tendrían seis jugadores disponibles, con lo cual no pueden competir.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8