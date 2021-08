Seguridad en los estadios y caso Nacional-Cortulua: Dimayor responde

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con Blog Deportivo de Blu Radio sobre dos temas cruciales en el FPC: la seguridad en los estadios del país y el litigio entre Atlético Nacional y Cortuluá por el traspaso de Fernando Uribe.

En la conversación, el ejecutivo aseguró que están trabajando para mejorar la seguridad en los estadios del país e hizo énfasis en el sistema de carnetización que se estaba implementando, pues considera que la Dimayor tiene mucha responsabilidad en lo que pasó en días pasados en El Campín en el duelo Santa Fe vs Nacional.



"Eso es una obligación legal que empezamos a cumplir. Tenemos que mirar qué vamos a hacer con esos 12.000 pesos desde el punto de vista tecnológico. No estoy sacando excusas, pero la Dimayor tiene mucha responsabilidad y no sé si eso que se hizo hace cuatro años tiene sentido hoy". dijo.



Asimismo, Jaramillo explicó que se buscará implementar el sistema de identificación biométrico para el ingreso a los estadios, el cual debe ir acompañado con una base de datos de la Registraduría.



"No es solo el biométrico para identificar. Hay que cruzar datos con la Registraduría y ahí hay un cuello de botella. Tengo una reunión con la Registraduría el lunes para ver cómo se puede hacer. Tenemos que tener claro cómo se pueden utilizar las bases de datos personales. Aunque parezca sencillo, no lo es. Además, hay un tema de hardware. ¿Quién responde porque haya cámaras y lectores de códigos QR? Lo último que yo vi de cifras eran 18 millones de dólares. Vamos a hacerlo, estamos en eso". precisó.



Sobre el tema jurídico entre Nacional y Cortuluá, Jaramillo explicó que el conjunto verdolaga deberá pagar la deuda con el cuadro vallecaucano para inscribir a los refuerzos, de lo contrario, no podrá utilizarlos.



"Esas son las reglas de juego. Fue lo que aceptamos. Dentro de nuestros criterios como clubes o asociación, eso se aceptó y se ha convivido con eso por años. Dimayor y la Federación están defendiendo esto. Nacional pidió una medida provisional al TAS y se la negaron, que era la inscripción. Yo no quiero meterles presión, pero ellos tienen que arreglar ese problema. Nosotros les expusimos nuestro criterio jurídico", finalizó.