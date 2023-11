Dimayor responde a denuncia de Boyacá Chicó: irá a la Fiscalía

Un gran escándalo se derivó de una denuncia que el fin de semana hizo Boyacá Chicó, relacionada con supuestas dádivas y ofrecimientos a algunos de sus jugadores si se dejaban ganar este martes, en la fecha 20 de la Liga Betplay II 2023, por el Deportivo Cali.

De inmediato respondió Deportivo Cali, implicado más no señalado de ser el autor de tales ofrecimientos, y exigió que se presentaran las pruebas de esa práctica que se pensaba erradica del fútbol colombiano.



Pues ante esta enorme molestia, Dimayor tomó cartas en el asunto, en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo.



El dirigente le dio toda la importancia a la denuncia y de hecho anunció, en charla con Blog deportivo de Blu radio, que el caso ha sido trasladado a la Fiscalía General de la Nación.



"Esto hay que tomarlo con toda la seriedad y rigurosidad. Desde todo el punto de vista deportivo, jurídico, también hemos trasladado a la comisión disciplinaria del campeonato de la Dimayor y con base en un acuerdo que tenemos con la Fiscalía, se lo pasamos a ellos. A ellos, (Boyacá Chicó) les corresponde formar la denuncia a la Fiscalía con las pruebas que tienen", detalló el dirigente.



Jaramillo dejó claro que no es un tercero en este caso, muy interesado en que se esclarezca lo antes posible: "Es una investigación que no es de la Dimayor, sino de los órganos competentes. Esperamos que tenga fundamento y unas pruebas importantes. Ya le dimos traslado, esperamos la reunión de la comisión disciplinaria. Hay que seguir el debido proceso y eso no se puede olvidar", dijo.

