‘Medellín estaba necesitado, disputamos cada pelota’: Felipe Aguilar

Atlético Nacional no pasó del empate sin goles frente al DIM, por la fecha 19 en la Liga II-2021. Al final del encuentro, Felipe Aguilar analizó el nivel de su equipo pensando al remate del campeonato.



“Medellín en el segundo tiempo, estaban necesitados del resultado, subió sus líneas y nosotros fuimos mucho más erráticos. Desde el juego no fue un gran juego, intentamos competir, salir en contragolpe, no fuimos efectivos. Ellos generaron opciones de gol, nosotros también, pudo ser el partido para cualquiera, pero nuestro mayor desafío es mantener el estilo de juego durante los 90 minutos. Nosotros hicimos cosas que no debíamos hacer, pero competimos contra un rival necesitado, disputamos cada pelota y pues bueno, nosotros estamos clasificados y ellos eliminados”, indicó.



En cuanto a la posibilidad que están teniendo los jugadores jóvenes en el equipo, Aguilar precisó que “los jóvenes que llegan a tener la oportunidad, deben aprovecharla como lo están logrando. Son jugadores con mucho talento y con la seguidilla de partidos los vamos a necesitar”.



Felipe tiene a su hermano Juan José en el DIM, sobre lo que siente el también defensor en el conjunto rojo y lo que le dice para que mantenga la motivación, el zaguero verde remarcó que “con mi hermano hablamos bastante, es un jugador que está comenzando, es muy joven y en la situación que está Medellín, el entrenador prefirió no quemarlo. Se está preparando con muchas ilusiones de jugar”.



Uno de los buenos cruces que tuvo en este partido fue con Agustín Vuletich, el argentino lo exigió a fondo al defensa colombiano. “Agustín Vuletich es un gran jugador, fue un duelo bonito que nos hace muy bien tanto para mí, como para la Liga”, acotó.



Finalmente, habló sobre lo que siente de pertenecer nuevamente al conjunto verdolaga y estar cerca de ser campeón una vez más. “Agradecido con Nacional por darme esta nueva oportunidad, al comienzo fue difícil porque venía sin continuidad. No tengo techo, quiero seguir creciendo y compitiendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8