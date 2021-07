Horarios confirmados: así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay II

Con el partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, arrancará este viernes 16 de julio la Liga BetPlay II-2021. La jornada se extenderá hasta el martes 20 de julio. Se destacan los partidos América vs. Junior y Santa Fe vs. Cali, el fin de semana.



La jornada la cerrará el Deportes Tolima, actual campeón, contra Deportivo Pereira.



La Dimayor confirmó la programación de la 1ª fecha de la Liga II. Tenga en cuenta fecha, hora y en dónde ver cada partido de Primera División.



16 de julio



Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



17 de julio



América de Cali vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Deportes Quindío vs Jaguares FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win +



Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



18 de julio



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Patriotas FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: La independencia

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



19 de julio



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



20 de julio



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +