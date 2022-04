Empezó la fecha 15 de Liga: ojo a tabla de posiciones y resultados

El fútbol colombiano llega a su jornada 15 y poco a poco se van conociendo los equipos que lucharán por el título del primer semestre. Siga acá lo mejor de la fecha:

Partidos y resultados

Millonarios 2-1 La Equidad





9 de abril



Deportes Tolima vs Águilas Doradas

Unión Magdalena vs Patriotas FC

Deportivo Cali vs Junior fc





10 de abril



Envigado FC vs Independiente Santa Fe

Atlético Nacional vs América de Cali

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín





11 de abril



Jaguares FC vs Once Caldas DAF

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira





12 de abril



Atlético Bucaramanga vs Cortuluá FC



Tabla de posiciones

1. Millonarios - 32 puntos | +10 | 15 PJ

2. Nacional - 30 puntos | +11 | 14 PJ

3. Deportes Tolima - 29 puntos | +10 | 14 PJ

4. Medellín - 25 puntos | +7 | 14 PJ

5. Junior - 22 puntos | +3 | 14 PJ

6. Santa Fe - 22 puntos | +2 | 14 PJ

7. Once Caldas - 21 puntos | +3 | 14 PJ

8. Bucaramanga - 21 puntos | +1 | 14 PJ

9. Envigado - 20 puntos | +2 | 14 PJ

10. La Equidad - 19 puntos | +1 | 14 PJ

11. Alianza Petrolera - 19 puntos | +1 | 14 PJ

12. América - 18 puntos | -1 | 14 PJ

13. Jaguares 17 puntos | -4 | 14 PJ

14. Cortuluá - 16 puntos | -2 | 14 PJ

15. Pereira - 15 puntos | -4 | 14 PJ

16. Rionegro Águilas - 14 puntos | -8 | 14 PJ

17. Deportivo Pasto - 14 puntos | -5 | 14 PJ

18 Patriotas - 12 puntos | -7 | 14 PJ

19. Deportivo Cali - 12 puntos | -7 | 14 PJ

20. Unión Magdalena - 9 puntos | -13 | 14 PJ