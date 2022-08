Lo bueno, lo malo y lo feo de la séptima jornada del fútbol colombiano

Culminó la séptima jornada del fútbol colombiano. El líder se mantiene, la parte media de la tabla se movió y algunos clubes no levantan cabeza. Vale recordar que los duelos Nacional vs Envigado y Cali vs Pasto fueron aplazados.



A continuación le traemos el balance de lo que dejó esta fecha de la Liga BetPlay 2022-II:

Lo bueno

- Junior volvió a celebrar: luego de dos jornadas sin ganar y con Juan Cruz Real penando en el puesto de entrenador, el equipo tiburón sacó adelante un partido durísimo en casa frente al Independiente Medellín. Sólida y merecida victoria por 4-2.



- Santa Fe sigue en buena racha: el León venció al Tolima en el último minuto y amplió su registro a tres fechas sin conocer la derrota. Así mismo escaló en la tabla de posiciones y ahora se encuentra a tan solo tres puntos del liderato.



- Millonarios, con uno menos mantuvo su invicto y el liderato: a pesar de la expulsión de Elvis Perlaza, el azul mantuvo el orden en Rionegro y salvó un empate a cero frente a Águilas. No ha perdido este semestre y sigue siendo el único puntero del campeonato.



- Ayron Del Valle, goleador del torneo: a pesar de que el Once no sacó los tres puntos, el goleador, que regresó este año al FPC, suma ya seis anotaciones en cuatro duelos. Está fino.

Lo malo

- Tolima paga caro su falta de descanso: Hernán Torres avisó a principio de campeonato y al parecer tenía razón. El cuadro ibaguereño cayó en su visita a Bogotá y suma seis jornadas sin ganar.



- David González no encuentra el rumbo con el DIM: el Poderoso sufrió una oleada de goles en Barranquilla, apenas pudo reaccionar. Ya son cinco fechas sin victoria y la hinchada exige resultados.



- Once Caldas perdió el ‘papayazo’: el Blanco Blanco tenía todo para iguala la línea de Millos, pero en el último suspiro Patriotas, que tenía un jugador menos, le cobró un infantil error defensivo y se llevó un punto de oro de su visita al Palogrande.



- Nueva lesión de Fernando Uribe: emotivo regreso del goleador. Tras el fallecimiento de su madre y varios homenajes del Junior, Uribe tuvo minutos frente al Medellín. No tardó en marcar una bonita anotación y dedicársela a su madre, pero en ese instante volvió a lesionarse. Al final fue retirado en camilla y completamente desconsolado.

Lo feo

- Gran cantidad de expulsados: a pesar de que se jugaron ocho partidos (dos aplazados), esta jornada fue la que más expulsados dejó en lo que va del segundo semestre. Estos fueron los cuatro sancionados: Francisco Meza, Fabián Cantillo, Elvis Perlaza y Daniel Rodas.