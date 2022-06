Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 5: se buscan los finalistas

Se llevó a cabo la quinta jornadada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2022-I. Tres equipos de los ocho clasificados ya están eliminados, mientras que otros cinco luchan por dos cupos a la final.



A continuación el balance de lo que dejó la fecha:

Lo bueno

- Nacional sacó un punto de oro en El Campín: a pesar de no poder desplegar su habitual juego, el verde paisa aguantó bien las embestidas azules y sacó un punto de oro que lo deja como el principal favorito del Grupo A.



- Tolima silenció y amargó al Atanasio Girardot: a pesar de tener a un jugador menos en cancha, el pijao rompió el cero con un golazo de Anderson Plata. Después le echaron uno al DIM y con 10 vs 10 pudo darle trámite al duelo. Favorito absoluto del Grupo B.



- Junior hizo la tarea y sigue con vida: el cuadro tiburón debía ganar en casa y lo hizo. Un gol de Miguel Ángel Borja bastó para sacar tres puntos cruciales que lo dejan con respirados artificial. Debe ganar sí o sí en el Atanasio.



- Equidad, la sorpresa del cuadrangular: los de Alexis García golearon a Envigado en el Polideportivo Sur y quedaron con importantes posibilidades de cara a una eventual final. Interesante propuesta ofensiva y la ya conocida solidez en defensa.

Lo malo

- Millonarios y una nueva decepción: el cuadro embajador selló su eliminación en condición de local. No pudo con Junior y Nacional fue su verdugo. Dos empates y ni un solo gol anotado.



- Medellín perdió una oportunidad de oro: a pesar de que jugaba ante su gente frente al rival directo y por muchos minutos estuvo con un hombre de más, el Poderoso falló estrepitosamente. Derrota que lo deja dependiendo de un milagro para la final.



- Bucaramanga y Envigado no sorprendieron: salvo uno que otro partido bueno, ninguno pudo dar un real batacazo. El naranja no ha sumado ni una victoria, el leopardo no pudo hacer valer al goleador del campeonato.

Lo feo

- Jornada con más juego brusco: de las cinco fechas disputadas, esta tuvo la mayor cantidad de expulsados. Iván Rojas (Envigado), Fabián Mosquera (Tolima) y Luciano Pons (DIM) rompieron con el promedio de una roja por jornada en los cuadrangulares.

​

- Lío entre la Comisión Arbitral y Dimayor por sanciones: contra todo pronóstico, la Comisión emitió un comunicado 24 horas antes del desarrollo de la fecha con sanciones a las plazas de Medellín y Millonarios. Dimayor apeló al sentido común aplazando las suspensiones a la próxima jornada, pero la Comisión se sintió "ignorada" y sus integrantes renunciaron...