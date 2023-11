Árbitros para la fecha 4 de cuadrangulares de Liga BetPlay II-2023

La Dimayor confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023.



La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Nicolás Gallo para el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional.



Estos son los árbitros encargados de dirigir en la crucial jornada, en el grupo A y grupo B:



Águilas Doradas vs. Junior FC

CENTRAL DIEGO ULLOA – VALLE

Asistente Nro.1: JHON GALLLEGO – CALDAS

Asistente Nro.2: IVÁN BALLESTA – CUNDINAMARCA

Cuarto Árbitro: JUAN C. GARCÍA – ANTIOQUIA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: JAVIER PATIÑO – META



Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

CENTRAL CARLOS ORTEGA – BOLÍVAR

Asistente Nro.1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro.2: JHON AGUILAR – RISARALDA

Cuarto Árbitro: NOLBERTO ARARAT – VALLE

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ



América de Cali vs. Atlético Nacional

CENTRAL NICOLÁS GALLO – CALDAS

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: JONATHAN BALLESTEROS – SANTANDER

Cuarto Árbitro: LUIS NAVARRO – VALLE

VAR: HÉIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: YAHÍR CARDENAS – META



Independiente Medellín vs. Millonarios FC

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro.1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro.2: JULIO HOYOS – CÓRDOBA

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

AVAR: JOSÉ ORTIZ – NORTE