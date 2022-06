Lo bueno, malo y feo de la fecha: fuego en el Grupo A, tibieza en el B

Este fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-I. Mientras que en el Grupo A hubo un sinfín de emociones, el Grupo B destacó por su austeridad.



Por lo pronto, Atlético Nacional y Deportes Tolima fueron los grandes beneficiados de la jornada. A continuación el repaso de lo ocurrido:

Lo bueno

- Nacional remontó en su grupo: tras varias semanas plagadas de críticas, el cuadro verdolaga por fin volvió a la victoria. No solo goleó y disfrutó ante su gente, también le robó el liderato del grupo a Millonarios. Fin de semana redondo para los del 'Arriero' Herrera.



- Lucumí, el salvador pijao: a pesar del flojo duelo entre Equidad y Tolima, Stiven Lucumí le dio la alegría al Vinotinto y Oro con un soberbio remate. Sin dudas el gol de la fecha. No solo fue precioso sino que además sirvió para recuperar la cima del Grupo B.



- Junior le mete candela al Grupo A: a pesar de sufrir como nunca, el tiburón sacó valiosos tres puntos en condición de local que le permiten seguir luchando por el pase a la final. Sin Sudamericana, el equipo de Juan Cruz Real irá sí o sí por la Liga.

Lo malo

- Peor partido de la era Gamero: Millonarios vivió una noche para el olvido en Barranquilla. Además de los terribles rendimientos individuales, no fue capaz de mantener un solo minuto el milagro que consiguió en los últimos minutos gracias a Jader Valencia. Se le avecinan dos finales en casa.



- Medellín no aprovechó el 'papayazo': a pesar de llegar como líder de su zona, el equipo de Comesaña no fue capaz de siquiera anotarle un solo gol al colero Envigado. Aunque sumó, el Tolima le arrebató el liderato.



- Triste balance en el Grupo B: dos partidos disputados y un solo gol anotado. Es más, sumando ambos cotejos se dieron apenas ocho remates a puerta, lo cual raya, por ejemplo, con los ocho goles vividos en el Grupo A.

Lo feo

- Mal comportamiento de la hinchada del DIM: a pesar de que el Polideportivo Sur le abrió las puertas a los aficionados del Medellín, un gran número de ellos protagonizó hechos lamentables en la tribuna sur. Al término del partido no dejaron salir a los jugadores de Envigado debido a que arrojaron todo tipo de objetos. La logístivca y los antidisturbios tuvieron que intervenir.