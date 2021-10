¡Jornada de clásicos en la Liga! Los partidos que tendrán VAR

Este fin de semana se diputará una nueva jornada de clásicos en en el fútbol profesional colombiano. La Dimayor, en su oficio como ente rector, informó los partidos que tendrán la Asistencia de Video Arbitraje (VAR), con el objetivo de garantizar el buen juego y mitigar los errores arbitrales en una fecha tan especial como la que se viene.

Dicho esto, para la fecha 14 de la Liga, los duelos clave entre Santa Fe y Millonarios, Nacional contra Medellín, y América vs Cali tendrán la ayuda de la herramienta tecnológica.



Fecha 14



América de Cali vs Deportivo Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Deportivo Pasto vs Deportes Quindío

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC