Así va la jornada 12 de Liga: resultados y tabla de posiciones

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2022-I ya está en marcha. Entre el lunes festivo y el viernes se disputarán los diez duelos del campeonato local y en FUTBOLRED lo mantendremos al tanto de lo que vaya ocurriendo.

Resultados y calendario

Jaguares 2-0 Unión Magdalena

Deportivo Cali vs Atlético Nacional - en juego.



Lunes 21 de marzo



Santa Fe vs Bucaramanga



Martes 22 de marzo



Once Caldas vs Tolima

Patriotas vs América



Miércoles 23 de marzo



Cortuluá vs Envigado

Equidad vs Alianza Petrolera

Águilas Doradas vs Pereira

Independiente Medellín vs Millonarios



Viernes 25 de marzo



Junior vs Pasto

Tabla de posiciones

1. Millonarios - 26 puntos y +10 | 11 PJ

2. Nacional - 23 puntos y +8 | 11 PJ

3. Tolima - 22 puntos y +7 | 11 PJ

4. Once Caldas - 19 puntos y +4 | 11 PJ

5. Medellín - 18 puntos y +5 | 11 PJ

6. Envigado - 18 puntos y +3 | 11 PJ

7. Junior - 18 puntos y +2 | 11 PJ

8. Alianza - 16 puntos y +3 | 11 PJ

9. Santa Fe - 16 puntos y 0 | 11 PJ

10. Jaguares - 16 puntos y -3 | 12 PJ

11. Bucaramanga - 15 puntos y +1 | 11 PJ

12. Cortuluá - 15 puntos y 0 | 11 PJ

13. América - 15 puntos y 0 | 11 PJ

14. Equidad - 14 puntos, +1 | 11 PJ

15. Pereira - 14 puntos y -1 | 11 PJ

16. Águilas - 11 puntos y -8 | 11 PJ

17. Patriotas - 9 puntos y -5 | 11 PJ

18- Pasto - 9 puntos y -6 | 11 PJ

19. Cali - 7 puntos y -8 | 11 PJ

20. Unión - 6 puntos y -13 | 12 PJ