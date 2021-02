Santa Fe jugará el día de su cumpleaños: así se jugará la fecha 10

Se conoció la programación de la fecha 10 de la Liga BetPlay, según informó la Dimayor. Nueve partidos para cerrar febrero y empezar marzo. El calendario decidió que Santa Fe, que cumple 80 años el 28 de febrero, juegue su partido en su cumpleaños.



Cuatro partidos se podrán ver por Win, señal abierta; los demás irán en exclusiva por Win +.



Así se jugará la fecha 10 en la Primera División del fútbol colombiano:



27 de febrero



La Equidad vs Boyacá Chicó

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Patriotas FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



28 de febrero



Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win +



Deportes Tolima vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



1 de marzo



Deportivo Pereira vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramirez Villegas

Estadio: Win/Win +



Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



2 de marzo



Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Descanso: Atlético Bucaramanga