Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada de clásicos en la Liga 2022-I

La décima jornada de la Liga BetPlay 2022-I, también llamada “fecha de clásicos”, concluyó este martes con la victoria de Jaguares frente a Pasto. Los llamados “tres grandes” lograron imponerse y se vio una que otra sorpresa.



Por lo anterior, en FUTBOLRED hacemos el balance de esta fecha 10 en Colombia:

LO BUENO



- Millonarios ganó, gustó y goleó: el conjunto azul le pasó por encima a Santa Fe en el clásico capitalino. No solo pasó el trago amargo de Copa Libertadores sino que además mantuvo en Liga su primera posición, sumó su sexta victoria consecutiva y llegó a su octava valla invicta.



- América hizo historia: a pesar de contar con dos hombres menos en Palmaseca desde el minuto 45+1, el cuadro escarlata ganó por la mínima. Hizo el milagro con un gran planteamiento de Juan Carlos Osorio y se metió de nuevo en los ocho. Clásico inolvidable.



- Nacional recuperó confianza: otro que llegaba golpeado por la Libertadores y se desquitó en el clásico. El verde brilló ante su gente, amplió su paternidad sobre el DIM y se mantiene en los primeros puestos de la tabla.



- Junior, Tolima y Envigado sonrieron: El cuadro barranquillero despachó sin problemas al Unión y sumó su tercera victoria consecutiva, el Vinotinto y Oro le pegó un repaso al Cortuluá para seguir escoltando a Millos y el conjunto naranja se impuso en el último suspiro.

LO MALO



- Cali sigue en crisis: aunque la directiva ratificó a Dudamel, los resultados son pésimos. No poder siquiera empatar con un equipo que tuvo nueve hombres todo un tiempo y con su afición alentando, sin dudas fue un duro golpe para la entidad verdiblanca. 7 puntos de 30...



- Tiembla el proceso Cardetti: si bien la expulsión arruinó por completo los planes de Santa Fe en el clásico, los últimos encuentros dan muestra de un nivel flojo y falta de reacción desde el banco cuando la situación es complicada. La actitud el domingo pasado fue lo que más le dolió al hincha cardenal.

- Acabó la imbatibilidad en el Atanasio: el DIM venía teniendo una campaña perfecta en casa este primer semestre. En el clásico, más allá que el verde ofició como local, el desempeño fue nulo e incluso Felipe Pardo vio la cartulina roja. Van tres derrotas en los últimos cinco partidos.



- Juego brusco en los clásicos grandes: es la segunda vez que en una fecha se muestran cuatro cartulinas rojas. Curiosamente lo anterior ocurrió en el clásico de los equipos tradicionales: Santa Fe en el capitalino (Anchico), Medellín en el paisa (Pardo) y Cali en el caleño (Martínez, Angulo)

LO FEO



- Betancur y el arbitraje en el Cali vs América: el duelo entre los equipos vallecaucanos contó con un tormentoso manejo desde la parte arbitral. Carlos Betancur había sido designado, desde el conjunto azucarero se quejaron hasta más no poder y la Comisión terminó cambiándolo por Wilmar Roldán debido a que el mismo Betancur recibió amenazas. Penosa situación. Ya en el encuentro, se discutió muchísimo la actuación de Roldán y el VAR en cuanto a las dos expulsiones en América y un penalti no dado al Cali.