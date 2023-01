¿Traición? 'Tino' Asprilla le advierte a Giovanni Moreno con el DIM

Sin duda alguna, Giovanni Moreno es uno de los grandes ídolos de Atlético Nacional y fue artífice del título conseguido en el 2021 contra el Deportes Tolima. Aunque ingresó poco en la final, fue el ejecutante de un disparo que el guardameta tolimense atajó al córner y en esa acción se desembocó el gol para conseguir el campeonato.



Giovanni Moreno salió de una manera poco deseada y le enseñaron la puerta de atrás en el equipo de sus amores por unas declaraciones sobre Hernán el 'Arriero' Herrera y días después, el cortaron el vínculo laboral con el club. Después de contemplar su continuidad deportivo, el volante tuvo conversaciones de algunos clubes, entre ellos, Envigado y ahora el Deportivo Independiente Medellín, este último, que puede ser catalogado como una traición.

¿Una venganza contra la institución verde? Pues si bien su salida no fue la deseada y ya se había confirmado la continuidad de Giovanni Moreno en Atlético Nacional salió por decisión de la presidencia y a partir de ese momento los verdolagas no fueron los mismos. Por ahora, en su futuro no hay nada asegurado, pero se habla de conversaciones con el Deportivo Independiente Medellín, rival de patio de Nacional. ¿Traición? Seguramente en la cabeza de los hinchas no será aceptado.



De hecho, otro de los grandes ídolos de Nacional, Faustino Asprilla le avisó a Giovanni Moreno que no tome la carta del Deportivo Independiente Medellín. "Por el bien de ese amor que le tienen los hinchas de Nacional a Gio, que juegue en Envigado o en Águilas Doradas, pero que no vaya a jugar en Medellín", dijo el 'Tino' en ESPN. Faustino dijo que es inconcebible que piense en ir al rival de patio, aunque no hay nada dicho.



Además, Faustino Asprilla recordó cuando lo intentaron fichar en el Deportivo Independiente Medellín, "a mí me llamaron del DIM en 2003 y yo dije que no, que yo solo jugaba en Nacional. Cuando volví al país, lo hice porque me llamó el DIM". Por último, el 'Tino' le comentó cuál sería el problema entre las hinchadas, "el problema es que esto es una venganza contra los hinchas. Esto es un amor eterno, si se pone esa camiseta se acaba. Tiene que pensar en el día de mañana. ¿Jugar 6 meses en el DIM para qué?"