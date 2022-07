Falcao fue directo contra el manejo a la Liga y el fútbol colombiano

Tras la no clasificación al Mundial de Catar 2022 y con las tempraneras eliminaciones de los clubes en torneos internacionales, el fútbol colombiano está en alerta máxima. Si bien talento sobra en el país, la estructura está presentado fallos enormes y se han visto reflejados en los recientes resultados.



Radamel Falcao García dialogó en el ‘VBAR’ de Caracol Radio respecto a los grandes fallos que ha notado en el torneo local, la nula atención que reciben los jugadores, la competitividad perdida e incluso se animó al afirmar que quisiera dar una mano en un futuro.

Antes que nada se refirió a la reciente polémica por cuenta del nulo descanso que tuvo Deportes Tolima y la posterior denuncia de Hernán Torres en rueda de prensa.



“Yo estoy de acuerdo con Hernán. Me parece que está en lo cierto. La gente a veces piensa que el jugador de fútbol sale a entrenar una vez al día y va a jugar el partido, pero no, no es así. Esta es una carrera que requiere muchísimo trabajo... No sé si por ley, los jugadores deberían tener una cierta cantidad de tiempo de vacaciones. Yo veo que en Colombia es muy difícil, para el futbolista que es campeón, empezar a la semana a entrenar porque ya tiene que competir, al final no te desconectas”, mencionó Falcao.



​Precisamente aseguró que el descanso, al igual que en toda profesión, es crucial a la hora de rendir laboralmente: “El jugador termina arrastrando esto que no le permite dar un buen rendimiento a nivel internacional. El descanso es muy importante y sí creo que muchas personas piensan que (los futbolistas) no hacemos nada, pero esta es una carrera que necesita mucha dedicación y esfuerzo. Al igual que todos se requiere de un descanso y desconexión”.



​Puso como ejemplo lo que ocurre en Europa, donde hay un calendario pesado (miércoles-domingo) pero se compensa con un buen periodo de vacaciones. “La asociación de jugadores en Europa es muy escuchada y las ligas la tienen muy en cuenta... Nosotros tuvimos casi 49 días de vacaciones, una cosa que personalmente nunca la había tenido”, reveló.



​En cuanto a la parte de infraestructura e instalaciones, Falcao reconoció que Brasil y Argentina están a una distancia prudente del Viejo Continente, mientras que Colombia se ve atrasada: “Tenemos que crecer como país. No es por criticar, pero sí debemos sumar y tratar de ayudar para que nuestro fútbol siga creciendo”.



Se refirió también a la tensa relación actual entre el gremio de futbolistas y la dirigencia. Afirmó que “jugadores y exjugadores tienen que estar cerca de la organización de liga y selecciones”, todo esto con el fin de que ambas partes sean escuchadas y las decisiones sena tomadas en conjunto.



​Incluso mencionó el tema de la tercera división: “Se necesita una Primera C para que esto sea más competitivo, que los clubes no se relajen tanto, que no se pierdan tantos jugadores en el camino... Eso hace más profesional al jugador y a los clubes”.



​Para finalizar develó que, una vez retirado, le gustaría “aportar” para la evolución y mejoría del fútbol local. Claro está que no especificó en cuál rol. “Me lo he planteado, pero tiene que ver con el lugar donde vaya a vivir. Me gustaría aportar desde algún lugar para que el fútbol colombiano siga creciendo, poder darle algo de mi experiencia en Europa”, concluyó.