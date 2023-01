Boné contó de otras ofertas en el FPC y el exterior: ¿por qué Tolima?

El volante uruguayo Facundo Boné dejó el Deportivo Pasto para fichar con Deportes Tolima en 2023. A pesar de las ofertas en el fútbol internacional, decidió quedarse en la Liga Betplay para cumplir su sueño de salir campeón. Ahora intentará hacerlo vestido de vinotinto y oro.



Después del fracaso en 2022, el equipo tolimense le madrugó a confeccionar su nómina y es uno de los que más jugadores ha sumado. Ya son diez los fichajes. Además de Boné, el equipo de Hernán Torres anunció a Brayan Gil, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Juan Guillermo Arboleda, Diego Herazo, José Cuenú, Nicolás Giraldo y Yeison Guzmán.

En una reciente charla con El Alargue, de Caracol Radio, el jugador uruguayo contó las razones para fichar en Deportes Tolima y desistir de otras ofertas en Sudamérica.



"Contento por este paso, sé que voy a un gran equipo. Finalizando el campeonato, la gente de Tolima y mi representante empezaron a mantener contacto, mostraron mucho interés por contar conmigo y eso fue un plus para aceptar y llegar al club. Siempre está bueno ir a un lugar en donde lo quieran", mencionó.



Boné aseguró que Tolima lo ilusiona porque tiene ambición de ganar, además, también recibió buenos comentarios de Mariano Vásquez, quien jugó con los pijaos en 2017. "Era poco lo que conocía y hablamos un poquito con Mariano. Me contó que el equipo estaba buenísimo, que estaba bien, cómodo y que estaba bien organizado. Eso es lo que sé. Uno ya conoce al Tolima por estar jugando ahí en Liga y sabe que siempre está compitiendo para ganar todo".



Sobre las ofertas que tuvo, Facundo mencionó que llegaron incluso desde México: "Tuve alguna de Perú, pero allá no quería ir en este momento. Preferí quedarme en el fútbol colombiano por un tema de proyección. Me siento bien y me gustaría estar en una liga más competitiva. Esa fue la decisión para quedarme en el fútbol colombiano".



Y agregó: "Tuve incluso sondeos de Chile, Ecuador y hasta de México, pero ninguno mostró el interés de Tolima. Ellos me hicieron sentir importante, que querían contar conmigo y tomé la decisión de llegar".



Sin embargo, según comentó el volante uruguayo, Tolima no fue el único interesado en la Liga Betplay. "Me estaban llamando de varios lugares, pero desde un principio Tolima fue el que mostró interés. Cuando me enteré que hacían todo para llamarme, le dije a mi representante que lo cerrara de una con Tolima".



Boné valoró el nivel del FPC diciendo que "es bastante completo, es dinámico, hay jugadores muy buenos técnicamente. La única diferencia con Uruguay es que allá se pega un poco más, es más friccionado. De resto el fútbol colombiano es muy lindo, completo, los equipos tienen lindos estadios y es un fútbol que al extranjero le gusta".