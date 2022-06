Vargas y el 'Tino' se trenzaron en una discusión: todo por Millonarios

La eliminación de Millonarios, el mejor equipo de la fase regular, ha dejado muchas reflexiones y en medio de ESPN F360 se refirieron a un álgido tema: refuerzos. Fabián Vargas, exjugador de los azules, y Faustino 'Tino' Asprilla, participaron del acalorado debate en el

Fabián Vargas y Víctor Hugo Aristizábal se refirieron a la reacción de Alberto Gamero en la rueda de prensa cuando le hablaron de "fracaso". Los exfutbolistas lo apoyaron diciendo que es una palabra que culturalmente ofende en el fútbol y que se traduce en lo que se basó el técnico: en no haber intentando nada.



"El hombre (Alberto Gamero) cabalgó ese campeonato de primero. Lo que tiene que mirar es por qué el equipo se le fundió y por qué los jugadores, en los dos partidos más importante del torneo, no funcionaron", a lo que Vargas replicó: "Se les fue un central y no tenían las alternativas acordes", dijo sobre la ausencia de Juan Pablo Vargas.



El tema Millonarios siguió rodando y fue allí donde empezó a tocarse un álgido tema, el de contrataciones y refuerzos. "No necesita mucho tampoco. Hay que buscar un goleador, uno que reemplace a Macalister (Silva) en unos partidos", dijo el 'Tino, quien después les preguntó: "pero dónde los van a buscar. Millonarios abre la boca a preguntar por un jugador y vale tres veces más".



El comentario de Asprilla generó la reacción de todos sus compañeros. El primero fue Fabián: "Hay que invertir, cómo que no hay jugadores Fausto, de dónde venía (Daniel) Ruíz, de Portugal, de Francia, de dónde. Venía de Fortaleza". Antonio Casale, reconocido hinchas embajador, aseguró que "para obtener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Por qué viene (Diego) Herazo, porque el departamento de data detectó que podía funcionar y les hizo 3 goles. Ese departamento también debe ser mejorado".