‘¿Se vale criticar y no ser criticado?’: Vargas, contra el periodismo

Siguen llegando repercusiones del entorno futbolero en Colombia por las polémicas declaraciones de Rafael Dudamel, exfutbolista y actual entrenador del Deportivo Cali.



Tras la eliminación de Copa a manos de Atlético Nacional, Dudamel criticó duramente al arbitraje y puso en duda la labor de un sector del periodismo a la hora de tomar partido en jugadas puntuales “en favor” del cuadro verdolaga y dejarlas “a interpretación”.

Después de todo lo anterior, bastantes periodistas le recriminaron fuertemente al venezolano su posición y uno que otro le solicitó que diera nombres propios. Así mismo, Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró que llevará el caso ante la Comisión Disciplinaria.



Así las cosas, se espera una sanción económica y deportiva contra el estratega. Eso sí, gran parte de los usuarios de redes sociales respaldan y aplauden la posición de Dudamel.



Justamente sobre esto último, Fabián Vargas, recordado futbolista de la Selección Colombia y América y Millonarios, se reportó en su cuenta de Twitter en defensa de sus colegas de profesión y apuntando contra el proceder del periodismo a la hora de criticar y ser criticado.



“Pregunta, ¿Y cuando es al revés, que normalizan maltratar al protagonista del fútbol, tratándolos de ladrones, petardos, troncos, pecho fríos y otros cuantos adjetivos peyorativos que afectan a la profesión? ¿Por qué tan callados? ¿Se vale criticar y no ser criticado?”, expresó en un primer trino.



“Dudamel hace una crítica a un periodista en concreto y parece que todos asumieron como si fuera para ellos y salieron a defenderse entre sí y quiero saber si es q no tienen la capacidad de asumir una critica, así como a los que critican las tienen q asumir, curioso q soy”, complementó.



Y ahondó en el tema del periodismo en su cuenta de Instagram: “¿por qué tan callados cuando la crítica mordaz es para el protagonista? ¿Por qué tanto periodista asumiendo lo que no era para ellos?”.

