Sambueza sobre Nacional: 'ha ganado unos cuantos partidos seguidos'

Junior consiguió su tiquete a los cuadrangulares semifinales tras vencer a La Equidad y llegará tranquilo a la última jornada que disputará este domingo frente a Alianza Petrolera. El volante argentino, Fabián 'Chicho' Sambueza, habló en el Vbar de Caracol sobre la actualidad del Junior y lo que se avecina. No le tema a ningún rival.

“Se pudo conseguir la clasificación que tanto anhelábamos y ya nos quedamos tranquilos pensando en lo que viene. Creo que por ahí no tenemos regularidad pero tenemos un gran equipo, hay buenos jugadores, es de limar esos pequeños detalles para tratar de hacernos fuertes, sobre todo de local que es un clima complicado, todos lo saben, hasta a la Selección por ahí le cuesta, debemos creérnosla".



Sambueza respondió sin titubeos sobre el presente de equipos como Nacional, Millonarios y Tolima, que lideran la Liga, y cree que Junior le puede pelear de tú a tú sin problema. "La diferencia es porque ha ganado unos cuantos partidos seguidos, pero creo que estamos todos en las mismas condiciones", le dijo a Diego Rueda mencionando a Nacional.



El 'Chino' tiene un año más de contrato con Junior y por eso no piensa en irse a otro club. Tiene su mira puesta en conquistar algún título con el rojiblanco. "Estoy bien con mi familia, es una ciudad dentro de todo chiquita y el club es organizado. Uno busca estar en equipos así, que se forman para pelear. A uno como futbolista le duele cuando las cosas no le salen y cuando no fluyen".



Finalmente, recalcó que "hay momentos en los que uno intenta hacer las cosas bien y a veces no sale, pero lo único que queda es trabajar, salir adelante, acoplarse al equipo y rendir para que el técnico lo tenga en cuenta. En Santa Fe también me fue bien y los altibajos creo que todos los tenemos, no solo en el fútbol colombiano, así que hay que trabajar sobretodo porque Junior es un club en el que nos gusta estar".