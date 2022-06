Final feliz de apasionado hincha verde: ¡invitado de lujo a la final!

El fútbol es más allá que un deporte, es una pasión inexplicable, la cual cada hincha siente por sus colores. Es el caso de Faber Hernán Pulgarín Valencia, un señor que vive por Atlético Nacional. Llegó la final y Faber no pudo conseguir boleta para este partido, la reventa está por las nubes, pero el señor quiso llevarles su aliento a los jugadores para el gran duelo de este miércoles.

Muy temprano llegó a la tribuna sur, comenzó a cantar al ritmo de la barra, saltó, lloró, gritó y fue captado por las cámaras de Atlético Nacional, quien lo hizo viral con un video donde expresó la pasión por su equipo.



Pasó el día y la gente en las diferentes redes sociales, hicieron una búsqueda para encontrar a don Faber y que no se perdiera de este gran partido. En horas de la noche, Atlético Nacional logró contactarse con él y el señor logró el sueño de ir al estadio este miércoles.



La locura que desborda mi pasión, el sentimiento que llevo en el corazón 🎶 💚🤍😭 pic.twitter.com/vVdd1kYL95 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 21, 2022

“Estoy muy feliz, me van a llevar a la final, ojalá me lleven para el partido de vuelta en Ibagué. Que no me dejen. La pasión se vive una sola vez, ese equipo es pasión y yo soy pasión, soy amor y soy alegría”, declaró el señor Pulgarín, en diálogo con Telemedellín, luciendo una camiseta de Nacional correspondiente a la década del 90.

Simplemente... El sentimiento que otros no pueden sentir 💚



Gracias don Faber por el cariño, nos vemos en el Atanasio 🏟️🟢⚪#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/CebeKKRsqQ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 22, 2022



Fue un sueño cumplido para Faber, un antioqueño que disfruta su vida con el sabor que le brinda Atlético Nacional, será un afortunado y espera que el final sea ideal, bordando la estrella 17 al escudo verde y blanco.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8