Ever Valencia, con sed de revancha DIM: espera concretar su regreso

Tras un exitoso 2021 jugando para Deportivo Pereira, club que lo pretendía por más tiempo en sus filas, Ever Valencia optó por regresar al Deportivo Independiente Medellín, donde buscará demostrar todo lo bueno que logró con el conjunto matecaña. Restarían detalles para que el habilidoso extremo vuelva a ponerse la camiseta poderosa y cumplir el sueño que tenía desde que estaba en la cantera, ser una pieza clave en el plantel profesional.

“Para mí siempre es un placer estar en el Medellín. Independientemente de las cosas del pasado, me siento más maduro, restan finiquitar unos detalles, pero tengo todo el deseo de estar con el DIM”, detalló Valencia en diálogo con el programa ‘Café Gol’.



Sobre el sentido de pertenencia que tiene con el rojo de Antioquia, Ever comentó que “para nadie es un secreto el cariño que le tengo al DIM, es mi casa, acá me formé. Hay unas cosas qué hablar, sabemos que nos piden resultados inmediatos, pero para eso nos dieron a préstamo, para estar más maduros y venir a demostrar con el Medellín”.



En cuanto a esas experiencias que tuvo en Bucaramanga y Pereira, clubes donde tuvo minutos y pudo destacarse, el jugador resaltó que “con el solo hecho de competir cada tres días, vas creciendo futbolísticamente y adaptándose a la idea de juego, es muy difícil crecer sin continuidad. Con la competencia, vas aprendiendo más, te adaptas mejor y con mi paso por Bucaramanga y Pereira, me gustaría demostrar lo que aprendí en estos clubes con el Medellín. En el Pereira podría ganar más, pero tengo ganas de revancha acá con el DIM, quiero demostrar que puedo jugar aquí”.



Proyectando lo que viene para 2022 si es que llega a convencer a Julio Comesaña para que lo dejen, Valencia sostuvo que “no sé cómo me podrá ir con el equipo, pero sepan que voy a dar lo mejor. Entiendo al hincha, ellos acompañan al equipo y quieren resultados. En su momento, el Medellín no me tuvo paciencia, por eso me prestaron a otros equipos para estar más maduro. Cuando uno juega, crece en todos los aspectos, quiero seguir así y ojalá pueda quedarme en el equipo”.



En su posición, hay jugadores como Vladimir Hernández, José Hernández Chávez, entre otros. Pero a él no le preocupa que haya varios jugadores pugnando por entrar al once titular. “La competencia sana es muy buena, te ayuda a no relajarte y a ser mejor, el fútbol es del día a día y en todos los equipos hay competencia, en cada entrenamiento y cada partido hay que demostrar”.



Otro de los que deben regresar al equipo es Bryan Castrillón, compañero de Valencia en el Pereira y quien tuvo un gran año con el ‘aurirojo’, sobre su rendimiento, Ever opinó que “me alegra el crecimiento que ha tenido Bryan (Castrillón), ha trabajado para eso y al igual que yo, tenemos esa idea de venir y hacer las cosas bien. Quiero respetar mi profesión, espero que me salgan las cosas bien, busco quitarme ese título que ‘no me dio en el Medellín’. Ojalá lleguemos a un acuerdo y pueda estar con el equipo”.



Finalmente, el jugador habló sobre lo que espera para confirmar su llegada al DIM. “Hace una semana me manifestaron que me querían en el Medellín, faltan terminar unos detalles. Pero el deseo y las ganas están, solo faltan que se resuelvan para estar pleno con el DIM”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8