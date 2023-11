Data revela los resultados de la segunda fecha de los cuadrangulares

Este sábado iniciará la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, con partidos interesantes en ambos grupos, y todos saldrán con la necesidad de sumar los tres puntos para afianzarse en la tabla de posiciones y poder disputar la ansiada final en el mes de diciembre.

Según la página especializada en datos y estadísticas, Matics, calculó cómo quedarán los partidos de esta segunda jornada de cuadrangulares.

Estas probabilidades están previstas de acuerdo a las tendencias, los resultados previos entre sí, y la manera cómo llega cada equipo. Aunque cabe resaltar que cada partido es distinto y se puede dar cualquier resultado debido a lo impredecible que puede ser un partido de fútbol.

Cuadrangular A Liga BetPlay Dimayor - Fecha 2



Águilas Doradas vs. Deportes Tolima / 18 de noviembre - 5:00 p.m.

Águilas 39.71% - Empate 26.35% - Tolima 33.94%



Junior de Barranquilla vs. Deportivo Cali / 18 de noviembre - 7:30 p.m.

Junior 61.75% - Empate 19.34% - Cali 18.9%





Cuadrangular B Liga BetPlay Dimayor - Fecha 2



Millonarios vs. América de Cali / 19 de noviembre - 4:00 p.m.

Millonarios 34.5% - Empate 29.56% - América 35.94%



Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / 19 de noviembre - 6:30 p.m.

Medellín 51.84% - Empate 26.02% - Nacional 22.13%