Estadística rompe sueños en Liga: así sería final y este sería campeón

Los sueños son, en muchas formas, una expresión de la fortuna: algunos logran esa milla más que hace que el esfuerzo se vea reflejado en resultados y otros, a pesar de toda evidencia, sucumben por el más inesperado detalle.

Ahora da la sensación que el enemigo común es la Selección Colombia: la convocatoria de jugadores de Millonarios y Atlético Nacional para los partidos amistosos contra Irak y Alemania tiene con los pelos de punta a los aficionados, que ven una mano negra en un momento crucial de la Liga Betplay I 2023.

Solo el tiempo dirá si tenían o no razón, más allá del hecho innegable de que el equipo nacional es el bien superior y requiere de un esfuerzo de todos. ¿Es el momento de llevarse jugadores? ¿Por qué no se planean mejor las finales para no coincidir con fechas FIFA que se conocen hasta con años de antelación? Por ahí deberían ir las quejas...

Lo cierto es que, para bien y para mal, muchos pondrán su cuota y podrían pagar el honor de estar en el equipo de Lorenzo con tristezas. ¿O no? Para la estadística no sería tan así.

Según la cuenta Matics Football, al final los cuadrangulares estarían prácticamente definidos y en la gran final habría, por primera vez en años, un campeón justo en toda la extensión de la palabra. Ojo a la predicción:

¿Quiénes serían los finalistas?

Dice la fuente que en el grupo A, sin importar cómo está hoy la tabla, con Alianza Petrolera primero por solo un gol más a favor que Atlético Nacional, el más grande se impondría.

El equipo de Autuori tiene un 66,7 por ciento de clasificarse a la última instancia de la Liga, por encima del 32,9 por ciento que el sorprendente equipo de Barrancabermeja.

Mucho más claro estaría todo en el grupo B, done, según la curva estadística, la probabilidad de Millonarios de clasificarse es del 98,9 por ciento, seguido por Boyacá Chicó, con solo un 1,1 por ciento. Ya eliminados están América de Cali e Independiente Medellín, pues no igualarán a los azules de aquí al cierre de cuadrangulares y, de llegar a hacerlo, perderían por el factor de desempate a favor de los bogotanos, el llamado 'punto invisible'.



¿Y quién sería el campeón?



El asunto se pone mejor: si la estadística se cumple y los finalistas son Atlético Nacional por el grupo y Millonarios por el grupo B, claramente se igualaría la cuenta... pero no tanto.

Dice la fuente que, considerando la exigencia de los partidos que faltan (más duro para el verde, cuya clasificación está más en entredicho), el factor del punto invisible que favorece al azul, y otros factores de rendimiento, la probabilidad de Millonarios de ganar la estrella 16 es del 62,4 por ciento, mientras que la de Nacional de lograr el título número 18 es del 28,4 por ciento.

¿Se cumplirá la curva? Aunque pierdan figuras por la Selección, una situación que afecta a ambos por igual, es en la cancha donde hay que probarlo todo.